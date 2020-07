Varane, sans Sergio Ramos à ses côtés, a formé une charnière centrale avec Militao contre Alaves, dans un match où le Real Madrid s'est imposé grâce à des buts de Karim Benzema et Marco Asensio.

Un autre penalty pour le Real Madrid ; un pénalty qui a permis aux Madrilènes d'ouvrir le score.

"Ce qui se dit en dehors n’a pas d’importance pour nous. On est focalisé sur gagner et tout donner sur le terrain. Nous contrôlons seulement les efforts et l’attitude que nous montrons sur le terrain", a déclaré Varene à propos des critiques au sujet du VAR.

Varane est une pièce fondamentale dans le jeu du Real Madrid, il est très bon depuis la reprise, et ne laisse rien passé : "Nous sommes concentrés sur notre objectif, il nous reste trois finales et on va tout donner pour gagner la Liga. Il était important de gagner, bien sûr, mais il était aussi très important de garder nos cages inviolées, cela nous donne beaucoup de confiance. Nous allons continuer sur cette dynamique positive."

"Nous avons un très bon groupe et comme le dit le Mister nous avons besoin de toute l’équipe. Nous avons tous la confiance de l’entraîneur et sur le terrain, nous travaillons ensemble, nous sommes solides. On s’emploie tous à ne pas concéder de buts", a-t-il conclu.