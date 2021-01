"Nous sommes dégoutés et tristes mais il faut continuer à travailler"

Triste soirée pour le FC Barcelone, qui s'est incliné aux prolongations en finale de la Supercoupe d'Espagne contre l'Athletic Bilbao, malgré les deux buts d'Antoine Griezmann.

Les joueurs de Bilbao n'ont rien lâché et ont privé le Barça de son titre. Après la rencontre, Griezmann s'est confié au micro de 'BarçaTV' pour expliquer sa frustration.

"On est tristes, énervés, gênés... tout ça, a regretté l'international français à l'issue de la rencontre. Quand tu perds une finale, tu ressens tous les mauvais sentiments qui puissent être", a lâché le Français après la défaite.

Antoine Griezmann a notamment évoqué une mauvaise communication entre les joueurs de son équipe : "On sait que les équipes de Marcelino travaillent très bien. L'Athletic y a cru jusqu'à la dernière minute et ils ont très bien joué. Je crois que l'on a mal défendu. On ne s'est pas parlé. Ce sont des détails très importants qui font l'issue d'un match. Quand le ballon part ou quand il faut commencer à courir, il faut que quelqu'un crie. Parfois on crie et parfois non..."