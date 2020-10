"Nous voulons recruter un attaquant, mais nous ne pouvons pas nous le permettre"

Guardiola se dit satisfait de son effectif, mais aimerait pouvoir avoir un buteur de plus dans son effectif, pour remplacer les blessés Aguero et Jesus.

"Le club fait ce qu'il peut, on aimerait pouvoir en recruter un, mais il faudrait qu'il soit du niveau de Gabriel et Sergio, et on ne peut pas se le permettre."

"Je ne dis pas que le club ne veut pas le faire, mais on espère aussi pouvoir retrouver rapidement Sergio et Gabriel."

En effet, si City n'a pas les moyens, c'est parce qu'ils ont recrutés cet été Ferran Torres, Aké et Ruben Dias, pour plus de 150 millions cumulés.