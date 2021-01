Nouveau record pour Lewandowski sur un but magnifique

Le Bayern a un joker qui ne tremble jamais en attaque. Lewandowski ne manque jamais son rendez-vous avec le but, et ses chiffres en Allemagne sont délirants, avec une moyenne de plus d'un but par match.

En outre, l'attaquant polonais compte 5 passes décisives, ce qui signifie qu'il est impliqué dans la moitié des buts du Bayern en Bundesliga. Et ce dimanche, il a fait un retour contre le SC Fribourg.

L'action part de Gnabry sur le côté droit, qui transmet pour Müller aux 20 mètres qui trouve Lewandowski dans la surface en une touche de balle. Une action dans le pur style Bayern.

Le reste appartient à l'histoire : Lewandowski hérite du ballon à quelques mètres du but et reprend parfaitement du pied gauche pour tromper le gardien du SC Freiburg, qui ne peut rien faire face à The Best.