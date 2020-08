Nouvelle approche de City pour Declan Rice

Chelsea est prêt à tout pour perfectionner son effectif et a déjà fait de grands achats sur le mercato. Mais Timo Werner et Hakim Ziyech pourraient ne pas être les seuls à arriver.

Si les Blues espèrent pouvoir boucler le transfert de Kai Havertz, le 'Daily Mail' rapporte cette semaine que Frank Lampard viserait toujours le jeune joueur anglais Declan Rice.

La direction londonienne pourrait faire une nouvelle approche pour Declan Rice et pourrait proposé jusqu'à 65 millions d'euros pour le milieu de terrain de West Ham.

Le joueur anglais a réalisé une grande saison sous les couleurs des Hammers et a disputé un total de 40 rencontres, pour un but et trois passes décisives.