Nouvelle tentative du Barça pour Eric García

Eric García est une obsession pour le FC Barcelone, et le club catalan semble prêt à tout pour faire revenir le joueur en Catalogne le plus vite possible.

Manchester City connait parfaitement les intentions du club blaugrana mais n'est pas non plus disposé à vendre son défenseur sans la moindre résistance pour le moment.

La première offre que le Barça avait présentée, d'une valeur de 10 millions d'euros, avait été refusée par les Citizens, qui exigent un peu plus pour la promesse de sa défense centrale.

Et selon les informations de 'Mundo Deportivo' ce mardi matin, la direction du Barça devrait présenter une seconde offre au club anglais cette semaine pour le transfert de García.

Le média catalan indique que le club barcelonais devrait augmenter sa proposition de cinq millions d'euros, et ainsi faire grimper la somme générale à quinze millions d'euros. Une offre qui pourrait encore ne pas être suffisante, puisque City en demanderait 18 millions d'euros.