Objectif : jouer les Jeux Olympiques à 43 ans

Formiga continue d'écrire l'histoire avec sa sélection. La joueuse du Paris Saint-Germain était déjà devenue cet été la joueuse à participer au plus de Coupes du monde en jouant le Mondial de 2019 à l'âge de 41 ans.

Aujourd'hui, l'internationale brésilienne espère pouvoir participer aux Jeux Olympiques à l'âge de 43 ans, puisque la compétition a été déplacée à l'année 2021 en raison de la pandémie de coronavirus.

Il s'agirait ainsi de sa septième participation à des Jeux Olympiques si elle parvient à participer à la compétition l'été prochain avec sa sélection. Elle deviendrait ainsi la première à atteindre ce record, et la seule à avoir participé à tous les Jeux depuis l'introduction du football féminin dans la compétition.

"Mon plan est d'atteindre les Jeux de Tokyo en 2021. Je continuerai à m'entraîner et à me dédier au football comme je l'ai fait lors des dernières années et travailler comme si les Jeux avaient lieu cette année", a déclaré Formiga.