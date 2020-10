Oblak réagit à l'estimation de son prix

Jan Oblak a disputé 261 matches sous le maillot de l’Atlético de Madrid et ses statistiques sont impressionnantes. En effet, le portier de 27 ans a conclu pas moins de 142 rencontres sans encaisser le moindre but. Une performance qui ne manque pas d’être félicitée en Espagne.

D’autant plus qu'il n’est autre que le gardien de but le plus cher actuellement dans le monde du football.

Lors d’un entretien accordé à 'Bild' ce dernier a affirmé ne pas se préoccuper par ce classement et l’estimation de son prix.

«Je ne pense pas trop à quelque chose comme ça, mais bien sûr, c'est toujours agréable quand quelqu'un vous évalue bien. Qu'il s'agisse de fans, de journalistes ou de quelque chose comme ça. Cela montre que vous semblez avoir fait du bon travail. Et cela me motive encore plus pour devenir encore meilleur. Honnêtement, je ne pense pas à ce que je pourrais valoir ou à ce que je pourrais coûter. Je sais que je peux m'améliorer beaucoup dans les prochaines années, c'est de ça qu'il s'agit» a ainsi conclu le Slovène.