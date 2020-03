Ocampos, le plus rentable depuis Ben Yedder

Le penalty d'Ocampos contre l'Atletico Madrid a été plus que la clé d'un match nul. C'est le but qui a prouvé que l'attaquant est plus que rentable. C'est lui qui a marqué le plus de buts après avoir rejoint l'écurie andalouse depuis Ben Yedder : il dépassé Sarabia, Muriel et André Silva.

L'Argentin, qui a déjà 12 buts est sur la bonne voie, il a déjà dépassé l'Espagnol Sarabia (11 buts). Cela a été confirmé par les données du journal 'AS', vérifiées dans la base de données de ProFootballDB, le laboratoire de données de BeSoccer.

Et sa moyenne de buts le confirme. C'est la meilleur de toute sa carrière. Au-dessus de celui qu'il a signé lors de son passage en Ligue 1, celui de son explosion à l'Olympique de Marseille. Cela donne à Julen Lopetegui une raison de continuer à lui faire confiance alors qu'il aborde la dernière ligne droite de la saison.

Sa valeur marchande est un autre argument en sa faveur. Son prix est fixé à 44,5 millions d'euros. Il a beaucoup multiplié son prix de départ, car lorsqu'il a signé pour le club de Séville, il l'a fait pour 15 millions d'euros. Une incorporation rentable dans l'économie et le football.