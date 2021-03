Odegaard évoque sa relation avec Haaland

23 ans après sa dernière participation, la Norvège espère bien se qualifier pour le Mondial 2022. Pour cela, l'équipe scandinave pourra compter sur des joueurs tels que Martin Odegaard, Erling Haaland ou encore Sander Berge.

L'attaquant du Borussia Dortmund et le meneur de jeu d'Arsenal réalisent une très bonne saison avec leurs clubs respectifs. En sélection, les deux joueurs sont également très performants, comme on a pu le voir lors du match Norvège-Roumanie en novembre dernier, durant lequel Haaland avait inscrit un triplé et Odegaard délivré deux passes décisives.

Interrogé sur sa relation avec le buteur du club de la Ruhr, le milieu des Gunner a expliqué qu'il devait se mettre au service de son compatriote, tout en précisant que les Løvene ne se résument pas seulement à eux deux.

"Pour moi, il s'agit de le "nourrir" en ballons autant que je peux. Après, je sais qu'il va marquer surtout s'il est en bonne position. Nous avons montré de belles choses contre la Roumanie mais il est aussi important de dire que nous ne sommes pas seuls sur le terrain. Nous sommes 11 joueurs."