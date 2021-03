"Martin Odegaard se sent chez lui à Arsenal"

Martin Odegaard continue de faire parler de lui à Arsenal. Prêté par le Real Madrid cet hiver, le Scandinave a été impliqué dans les trois buts de son équipe contre West Ham dimanche (3-3).

Le milieu de terrain de 22 ans gagne également le respect de ses coéquipiers, à l'image de Calum Chambers. Après le match face aux Hammers, le défenseur des Gunners n'a pas tari d'éloges sur sa performance d'Odegaard.

"Il était brillant. Je m'entends très bien avec lui, il travaille très dur à l'entraînement et pendant les matchs. Il a bien travaillé et je pense que tout le monde est très content de lui. Il se sent chez lui", a-t-il déclaré.

Odegaard lui-même avait admis il y a quelques semaines qu'il se sentait chez lui à Arsenal : "Je me sens chez moi depuis le premier jour, je suis heureux ici et je me sens bien."