OFFICIEL : Aleksandr Golovin prolonge à l'ASM jusqu'en 2024

Révélation du Mondial 2018 avec la Russie, Aleksandr Golovin était arrivé à l'AS Monaco avec un timing ne lui permettant pas de s'adapter dans les meilleures conditions.

Bien qu'irrégulier dans ses performances, le milieu offensif, ancien du CSKA Moscou, s'est depuis imposé comme l'un des leaders techniques de l'équipe monégasque. Et le Russe a été récompensé ce samedi, lui qui a été prolongé d'une saison en Principauté, où il est désormais lié jusqu'en juin 2024.

"L’AS Monaco annonce la prolongation du contrat d’Aleksandr Golovin pour une saison supplémentaire. Le milieu de terrain Russe de 23 ans est désormais lié avec les Rouge et Blanc jusqu’en juin 2024", peut-on lire en tête du communiqué officiel, publié par l'ASM ce samedi.

"Le milieu de terrain de 23 ans affiche le plus grand taux de passes réussies (82%) avec l’AS Monaco dans le championnat Français et est le troisième joueur de champ le plus utilisé cette année avec 2069 minutes à son actif", précise ensuite le club, satisfait du rendement de son élément.