Arjen Robben sort de sa retraite et signe à Groningen !

Arjen Robben est de retour ! A 36 ans et un an après avoir mis un terme à sa carrière de joueur, l’élégant gaucher hollandais a fait le choix de revenir à sa passion. Il vient d’annoncer son engagement avec Groningen pour une saison. Il s’agit de son premier club professionnel et il a accepté ce défi pour essayer d’aider l’équipe à bien figurer en Eredivisie lors de la saison suivant la crise du Covid-19.

"Ce club peut utiliser toutes sortes d'aide pendant la crise du coronavirus. J'ai aidé avec quelques petites actions et je réfléchissais aux possibilités d'aider le club de différentes manières. Ces dernières semaines, j'ai eu de nombreuses consultations avec des personnes au sein du club et peut-être ceux qui m'ont le plus influencé ce sont les fans : "Arjen, suis ton cœur! Un retour en tant que joueur du FC Groningen"", a-t-il déclaré pour justifier son grand come-back.

Robben s'entretenait physiquement depuis plusieurs semaines déjà. Il a même été aperçu au centre d’entrainement du Bayern récemment. L’intéressé ne se met aucune pression et va tenter de prendre un maximum de plaisir sur le terrain. "Ça a commencé à démanger et maintenant c'est ma mission. Je travaille sur un retour en tant que joueur, au FC Groningen. Je ne sais pas encore si cela fonctionnera, mais je sais que cela ne dépendra pas de mon engagement ou la motivation. C'est mon rêve de porter à nouveau le maillot du FC Groningen", a-t-il confié.

Robben, c’est l’un des tous meilleurs joueurs néerlandais de sa génération. Il a marqué de son empreinte son passage en sélection Oranje, mais aussi et surtout au Bayern Munich, où il a claqué 99 buts et conquis une Ligue des Champions. Durant son long parcours, il a aussi défendu les couleurs de Chelsea et du Real Madrid. En 2014, il avait terminé quatrième au classement du Ballon d’Or.