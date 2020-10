OFFICIEL : Bartomeu démissionne du FC Barcelon

Son histoire avec le FC Barcelone s'est terminée aujourd'hui. Josep Maria Bartomeu n'est plus président du Barça.

Alors que le club catalan avait tenté de reporter le vote de la motion de censure à l'encontre de son président, la Généralité de Catalogne a aujourd'hui confirmé que le vote devrait bien avoir lieu les 1 et 2 novembre prochain. Face à cette décision, le président barcelonais aurait préféré déposer sa démission., l'information a été confirmé par plusieurs médias, dont 'Sport', 'RAC1' et 'EL Mundo'.

La démission du président arrive à un moment où le club barcelonais n'est pas au mieux, tant financièrement que sportivement parlant. Très critiqué durant son mandat, le passage de Bartomeu au Barça aura dernièrement été marqué par le feuilleton Lionel Messi et son presque transfert vers Manchester City.

Naufrage sportif et administratif

La saison 2019-20 du club restera comme l'une des saisons la plus difficile pour le club barcelonais. Avec Ernesto Valverde aux commandes, il semblait que les joueurs n'étaient pas totalement impliqués dans le projet, alors la direction a décidé de se passer de lui. C'était peut-être la première étape du naufrage Bartomeu

Un échec qui a rapidement conduit à l'arrivée de Quique Setién. Porte-étandard du style de jeu barcelonais, mais qui aura été le protagoniste de l'un des plus grands échecs de ces dernières saisons : le 8-2 contre le Bayern Munich. Après ce tsunami, Koeman est désormais le dernier pari de Bartomeu et sa direction. L'ex-président du Barça laisse derrière lui un club en reconstruction.

Toutefois les désillusions n'ont pas uniquement eu lieu sur le banc du club. Un autre épisode a tragiquement endomagé la réputation de la direction Bartomeu. C'était lors du dernier mercato hivernal, après la blessure d'Ousmane Dembélé. Il fallait pour le Barça recruter un joueur du championnat espagnol, le choix de la direction s'est tourné vers Martin Braithwaite, joueur de Leganés, pour lequel 18 millions d'euros ont été dépensé, sa clause libératoire.

Et maintenant ?

La question à laquelle tout le monde pense désormais, qui retiendra Messi de quitter le club ? La Pulga expliquait dans l'interview qui confirmait sa poursuite au Barça, qu'il n'avait pas rompu son contrat car le club l'en avait empêché. Le doute s'installe maintenant quant à l'avenir du sextuple Ballon d'Or à Barcelone.

La question de la succession de Bartomeu est également une priorité, si de nouvelles élections devront avoir lieu prochainement, de grandes décisions devront être prises par cette nouvelle direction au sein d'un club qui connaît une transition historique.

Coférence de presse de Bartomeu

"Bonsoir. Je me présente pour vous communiquer ma démission ainsi que celle du reste de la direction", a affirmé Bartomeu avant de poursuivre : "C'est une décision réfléchie de la part de tout le monde. Ce matin, j'ai reçu la réponse du Gouvernement de Catalogne et leur réponse a été claire : le gouvernement de Catalogne réitère qu'il n'existe pas d'obstacles juridiques à la tenue du vote de défiance. Cela signifie qu'ils exigent que le vote soit décentralisé. Ils ne font aucune mention de notre proposition de disposer de 15 jours de marge afin de garantir les mesures de sécurité nécessaires."

"Ce fut un honneur de servir le club, en tant que manager et en tant que président. J'ai essayé d'assumer le poste avec responsabilité et honnêteté. J'espère que durant les prochains jours, l'ajustement salarial des effectifs et des employés pourra être scellé. Si ce n'est pas fait, il pourrait y avoir de graves conséquences dans le club. J'espère qu'il y aura un accord de toutes les parties", conlut l'ex patron blaugrana.