OFFICIEL : Blaise Matuidi signe à l'Inter Miami

La première victime d'Andrea Pirlo a été annoncé ce mercredi et elle se nomme Blaise Matuidi. Comme annoncé depuis quelques jours, l'aventure du champion du monde 2018 dans le Piémont se termine après trois saisons et une élimination en huitièmes de finale de la Ligue des Champions contre l'Olympique Lyonnais. Ce jeudi, l'Inter Miami a annoncé dans un communiqué la signature du champion du monde 2018.

"L'Inter Miami CF annonce aujourd'hui la signature d'un champion du monde, 4 fois vainqueur de la Ligue 1 et triple vainqueur de la Serie A, Blaise Matuidi. Le milieu rejoint l'Inter Miami en provenance de la Juventus et va amener son expérience et son talent à l'entrejeu de l'équipe", a écrit le club de MLS dans son communiqué. Ce mercredi, la Juventus avait déjà annoncé le départ du milieu de terrain français d'un commun accord.