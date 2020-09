Officiel : Callum Wilson rejoint Newcastle

Comme annoncé hier, Callum Wilson portera le maillot de Newcastle la prochaine saison.

Les Magpies ont officialisé ce lundi l'arrivée de l'attaquant en provenance de Bournemouth, relégué en Chmapionship.

Les Toons ont dû débourser 22 millions d'euros pour s'offrir les services de l'Anglais qu'a signé un contrat de quatre ans.

#NUFC are delighted to announce the signing of Callum Wilson from @afcbournemouth on a four-year deal!



Welcome, Callum!