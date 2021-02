Officiel : Cenk Tosun retourne à Besiktas

L'international turc Cenk Tosun est de retour à Besiktas, trois ans après son départ de Turquie pour Everton, où il ne fait pas partie des plans de Carlo Ancelotti.

Déjà prêté à Crystal Palace en seconde partie de saison 2019-2020, le joueur s'était blessé et avait mis fin à son prêt chez les Eagles en mars. Cette saison, il n'a disputé que 7 matchs avec Everton.

"Cenk Tosun a signé en prêt avec Besiktas jusqu'à la fin de la saison 2020-2021", a officialisé Everton. Lors de son premier passage à Besiktas, le joueur avait disputé 142 matchs (64 buts, 13 assists).

