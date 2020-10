Officiel : Chelsea prête Victor Moses au Spartak Moscou

Victor Moses qui appartient à Chelsea depuis 8 saisons maintenant va s'envoler pour le Spartak Moscou. Il restait sur deux prêts consécutifs à Fenerbahçe à l’Inter ces deux dernières saisons. Et l’international nigérian (38 sélections, 12 buts) va en enchaîner un troisième.

Chelsea annonce en effet que Moses a été prêté au Spartak Moscou jusqu’à la fin de la saison.

Le club londonien ne précise pas si une option d’achat a été insérée dans le contrat.

Best of luck in Moscow, @VictorMoses!