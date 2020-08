OFFICIEL : Claudio Bravo signe au Betis

Après quatre saisons à Manchester City, le gardien international chilien a quitté l'Etihad Stadium cet été et va retrouver l'Espagne et la Liga pour la saison 2020-2021.

Le Real Betis a annoncé l'arrivée de l'ancien gardien du FC Barcelone. âgé de 37 ans, Claudio Bravo a signé pour une saison avec le club du Benito Villamarin.

"Le Real Betis Balompie a trouvé un accord pour l'arrivée du gardien de but Claudio Bravo. Ainsi, le gardien chilien devient la deuxième recrue de la saison. Il signe pour un an, et une autre saison en option", a annoncé le club espagnol.