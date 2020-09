OFFICIEL : Coutinho ne retournera pas au Bayern Munich

Philippe Coutinho quitte bien le Bayern Munich après avoir été prêté une saison. Le milieu offensif aura disputé avec les Bavarois 38 matches, dont 22 titularisations avec 11 buts et 9 passes décisives.

Il a égaledment remporté un triplé historique avec le Bayern : la Bundesliga, la Coupe d'Allemagne et surtout, la Ligue des champions dont il a été le maître à jouer contre son propre club, le Barça, en quart de finale (8-2).

Ce mercredi, dans un communiqué le Bayern Munich annonce le départ du brésilien et tient à saluer sa performance : "Nous remercions infiniment Philippe Coutinho. Avec sa créativité et son excellente technique, il a dynamisé notre jeu au cours de cette saison du triplé", ajoutant ensuite qu’il "a prouvé que c'était une bonne décision de le recruter en prêt." avant de poursuivre "Même si le FC Bayern et Philippe Coutinho se séparent après une seule saison, son engagement à Munich a clairement montré à quel point il était un joueur exceptionnel, ajoute Hasan Salihamidzic. Il peut à juste titre être fier de sa contribution au triplé, en particulier lors de la phase finale de la Ligue des champions à Lisbonne"