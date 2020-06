Danijel Subasic quitte lâ€™AS Monaco

Après huit ans de bons et loyaux services et 292 matches joués, Danijel Subasic quitte l’AS Monaco. Le club princier a révélé cette information ce lundi. C’est un véritable cadre, et aussi le joueur le plus ancien de l’effectif monégasque qui fait ses valises.

Subasic était aussi l’un des derniers rescapés de l’équipe championne de France en 2017 (en compagnie de Kamil Glik). En outre, il est le seul joueur de l’effectif actuel à avoir connu les affres de la Ligue 2 (entre 2011 et 2013).

Le départ de Subasic était quelque peu prévisible, puisqu’il avait perdu sa place de titulaire depuis un bon moment au profit de Benjamin Lecomte. En 2019/2020, il n’a d’ailleurs joué qu’un match de Coupe de la Ligue.