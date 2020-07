Officiel : Dejan Lovren quitte Liverpool et s'engage au Zénith Saint-Pétersbourg

Après six ans à Liverpool, Dejan Lovren a quitté les Reds. Le défenseur s'est engagé en faveur du Zenith Saint-Petersbourg. Le Croate, âgé de 31 ans, a signé un contrat de trois ans pour un montant de l'ordre de 12 millions d'euros, mettant fin à son fructueux séjour à Anfield.



Dejan Lovren, barré par la concurrence, n'a toutefois fait que 10 apparitions en Premier League lors de la saison 2019-20. Signé par Brendan Rodgers après une impressionnante première saison à Southampton, celui qui avait précédemment représenté le Dinamo Zagreb, l'Inter Zapresic et Lyon, était un pilier de l'équipe des Reds sous Rodgers et dans les premières années de Jurgen Klopp, atteignant notamment la finale de la Ligue Europa.

Le moment le plus célèbre de Lovren en rouge est sans doute venu de cette course en Ligue Europa durant laquelle il a marqué de la tête contre le Borussia Dortmund, scellant une progression spectaculaire vers les demi-finales. En tout, il a joué 185 fois pour Liverpool, marquant huit buts. Désormais, avec Virgil van Dijk, Joel Matip et Joe Gomez devant lui, Lovren tenait à partir à la recherche d'un temps de jeu plus conséquent.

"Lovren quitte Anfield après avoir joué un rôle important dans le triomphe de la Ligue des champions la saison dernière et en tant que membre de l'équipe qui a remporté les honneurs de la Super Coupe de l'UEFA, de la Coupe du monde des clubs de la FIFA et de la Premier League en 2019-20. Tout le monde au Liverpool Football Club tient à remercier Dejan pour sa contribution au fil des ans et lui souhaite le meilleur dans son nouveau défi", ont écrit les Reds via un communiqué.