Officiel : Fabio Silva rejoint Wolverhampton

La colonie portugaise s'agrandit encore chez les Loups.

Le FC Porto a communiqué, ce samedi, que l'attaquant Fabio Silva s'est engagé en faveur de Wolverhampton contre un chèque de 40 millions d'euros.

Le jeune de 18 ans a paraphé un contrat qui doit durer jusqu'en 2025 avec la formation dirigée par Nuno Espirito Santo.

Lors du dernier exercice 2019-20, le Portugais a inscrit 3 buts en 18 apparitions sous le maillot des Dragões.

We are delighted to announce the signing of Fabio Silva for a club record fee!