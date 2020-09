OFFICIEL : Higuain rejoint l'Inter Miami

À 32 ans, Gonzalo Higuaín semble avoir mis un terme à sa carrière européenne, puisque son départ de la Juventus Turin avait été annoncé ce jeudi par le club italien.

Et un jour plus tard, c'est son nouveau club qui a officialisé son arrivée. Ainsi, l'Inter Miami a annoncé l'arrivée de Gonzalo Higuaín pour un contrat de trois ans avec le club.

"L'Inter Miami annonce aujourd'hui avoir recruté le buteur Gonzalo Higuaín. L'Argentin rejoint l'Inter Miami après avoir remporté le championnat italien avec la Juventus", a annoncé le club espagnol.

C'est encore un ancien coéquipier que David Beckham choisit de recruter après l'arrivée de Blaise Matuidi. Si Beckham avait joué au PSG avec le Français, c'est au Real Madrid qu'il avait connu Higuaín.

Tout comme Matuidi, Higuaín a d'abord résilié son contrat avec la Juventus afin de pouvoir signer avec le club de MLS. L'Argentin portera le numéro 9.

Welcome to Inter Miami, Gonzalo Higuaín! pic.twitter.com/tZ8uPkbqeq