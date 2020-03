OFFICIEL : L'Euro, reporté en 2021

L'Euro de football, qui devait se disputer cet été, n'aura pas lui en 2020. La propagation du coronavirus a rendu impossible la tenue de la compétition continentale.

L'UEFA a pris la décision dans un premier lieu pour garantir la sécurité au niveau sanitaire de toute la famille du football et, dans un second plan, pour aider les fédérations et les équipes qui tenteront de terminer leur championnat respectif.

Ces dernières ont déjà perdu des sommes colossales et cela pourrait être pire en cas d'arrêt total des différents championnats.

Si le futur proche est très incertain, l'intention de l'UEFA est de terminer la saison de Ligue des Champions et d'Europa League avec un nouveau calendrier.

Si la crise du coronavirus le permet et la situation en Europe s'améliore, les deux compétitions se joueront dans un nouveau format, avec des quarts de finale à match unique et une Final Four en Turquie.

L'Euro, pour sa part, se jouera entre le 11 juin et le 11 juillet 2021, comme l'a confirmé la Fédération norvégienne de football, une des premières à annoncer la nouvelle.