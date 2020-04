OFFICIEL : La FFF annonce l'arrêt définitif des championnats amateurs

La FFF a confirmé, ce jeudi matin, la fin de toutes ses épreuves, sauf le National et la D1 femmes, pour lesquels il reste un espoir de reprise.

"Le Comité Exécutif de la FFF, réuni ce jour, a pris la décision de mettre un terme à l’ensemble des compétitions de Ligues, de Districts, des championnats nationaux du National 3, du National 2, de la D2 féminine et de futsal, et des championnats nationaux de jeunes (féminins et masculins)", a annoncé la Fédération française de football.

Le communiqué détaille également la procédure à adopter : "Pour les compétitions des Ligues et Districts, au sein desquelles la plus grande diversité de règlements prévaut, les décisions suivantes ont été prises (hors championnats organisés sur une année civile)

- arrêt des compétitions à la date du 13 mars (date de suspension des compétitions) quel que soit le nombre de matchs joués

- fixation des classements selon le quotient nombre de points obtenus / nombre de matchs joués afin de neutraliser l'effet des matchs reportés

- départage des clubs à égalité en fonction du règlement de la compétition concernée. Si le règlement de la compétition est inopérant ou ne permet pas le départage, application de critères fixés par la Fédération

- limitation du nombre de descentes à une par poule, en cohérence avec la disposition réglementaire prévoyant l'impossibilité de repêchage du dernier quelles que soient les circonstances

- fixation du nombre de montées en fonction des règlements prévalant pour la compétition concernée."