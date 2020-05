OFFICIEL : La Liga fait son grand retour le 11 juin

C'était un secret de polichinelle mais c'est désormais officiel. La Liga fera son grand retour le 11 juin prochain, avec le derby sévillan entre le FC Séville et le Betis.

C'est ce qu'a confirmé dans un communiqué officiel le CSD, dans lequel il explique qu'un accord a été trouvé avec la Liga et la RFEF pour la tenue des onze journées qu'ils restent à disputer.

Era un secreto a voces que, por fin, se ha confirmado. LaLiga volverá a jugarse a partir del día 11 de junio, y lo hará, como estaba previsto, con el Sevilla-Betis.

Et, comme cela était prévu, le marathon footballistique commencera jeudi 11 juin, avec le derby sévillan, et se terminera le 19 juillet, soit un peu plus d'un mois après.

Le Ramón Sánchez-Pizjuán recevra à huis clos le retour du football en Espagne. Cependant, le match sévillan est encore en attente des dernières autorisations du Ministère de la Santé pour que les équipes puissent l'utiliser, ce qui devrait être le cas dans les prochaines heures.

LaLiga a prévu de jouer tous les joueurs, entre le 11 juin et le 12 juillet. Les matches auront lieu à 17h30, 19h30 et 22h. Cependant, le premier horaire sera réservé aux week-ends.