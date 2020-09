Officiel : le Bayern Munich ne conserve pas Ivan Perisic

Hansi Flick avait vendu la mèche mercredi matin mais c’est désormais officiel : Ivan Perisic n’a pas transformé l’essai et ne restera pas au Bayern Munich malgré les trois titres décrochés (Bundesliga, Coupe d’Allemagne et Ligue des Champions) et ses 8 buts et 10 passes décisives.

Le club bavarois a officiellement annoncé qu’il ne cherchera pas à entrer en discussions avec l’Inter Milan pour le transfert définitif de l’international croate.

"Je tiens à remercier Ivan pour ses performances et sa contribution à la victoire du Triple. Nous étions très heureux de travailler avec lui. Au Final 8 de la Ligue des Champions à Lisbonne, on a vu la qualité d’Ivan", a déclaré le coach.

"Ivan s’est comporté très professionnellement cette année-là chez nous, il a été un membre important de notre équipe et a sa part dans la victoire du championnat d’Allemagne, de la Coupe DFB et de la Ligue des Champions. Nous lui souhaitons bonne chance pour l’avenir", a de son côté rendu hommage Hasan Salihamidžić, directeur sportif du FC Bayern.

Malgré 35 apparitions avec les Allemands, Perisic va donc retourner en Italie où il semblerait qu’il fasse de nouveau partie des plans d’Antonio Conte pour la saison à venir.