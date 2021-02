OFFICIEL : Lucas Digne prolonge avec Everton

Comme confirmé par Carlo Ancelotti lors des dernières semaines en conférence de presse, le défenseur français Lucas Digne a prolongé son aventure avec les Toffees.

Ce mercredi après-midi, le club d'Everton a officialisé la prolongation de contrat de Lucas Digne, qui était sous contrat jusqu'en 2023 et qui a donc paraphé un nouveau bail jusqu'en 2025.

L'ancien défenseur du PSG et du FC Barcelone est un véritable pilier depuis plusieurs années à Everton, et a disputé 97 rencontres pour 5 buts et 19 passes décisives depuis son arrivée en 2019.

"Lucas Digne a signé un nouveau contrat à long terme avec Everton, engageant son avenir pour le club jusqu'à fin juin 2025", a officialisé le club de Goodison Park dans son communiqué.

