OFFICIEL : M'Villa à l'Olympiacos

Le milieu de terrain de l'AS Saint-Etienne s'est engagé avec l'Olympiacos, désireux de réduire son effectif le club français s'est séparé du joueur de 30 ans.

À 30 ans, le joueur français va découvrir un nouveau championnat.

Γιαν Εμβιλά, καλώς όρισες στον Ολυμπιακό! / Welcome to Olympiacos Yann M'Vila!#Olympiacos #Transfer #Welcome #YannMVila #WelcomeYannMVila #WeKeepOnDreaming pic.twitter.com/6fJqJ3PSfH