Moussa Diaby prolonge avec le Bayer Leverkusen jusqu’en 2025

Kingsley Coman, Moussa Dembélé et bien d’autres encore… Nombreux sont les joueurs formés au PSG à avoir rapidement quitter le nid parisien pour voler très jeunes de leurs propres ailes à l’étranger. Le cas de Coman est le plus connu tant la trajectoire de l’ailier du Bayern Munich a connu une véritable fulgurance à la Juventus puis en Bavière et encore plus ces dernières semaines. Mais il n’est pas le seul 'titi parisien' à se régaler sur les pelouses allemandes.

Après seulement une trentaine de matches avec le PSG alors qu’il n’avait pas encore passé la vingtaine d’années, Moussa Diaby a choisi de prendre la direction du Bayer Leverkusen durant le mercato 2019. Le club allemand avait d’ailleurs cassé sa tirelire pour s’offrir le jeune ailier gauche (15 millions d’euros) et il ne doit pas le regretter.

Après une période d’acclimatation de quelques mois, Diaby est rapidement devenu indispensable dans le projet de Peter Bosz. Depuis le 20 novembre 2019, l’international espoir français n’a tout simplement manqué aucune rencontre de Bundesliga ! A cette régularité, Moussa Diaby y a ajouté de l’efficacité. Depuis son arrivée en Bavière, il a déjà marqué 13 buts et délivré 14 passes décisives. Plutôt pas mal pour un joueur de 21 ans.

Suivre l'exemple Havertz

Face à ces belles performances, le Bayer Leverkusen a décidé de récompenser l’ancien joueur du PSG. Déjà sous contrat jusqu’en 2024 avec l’actuel leader du championnat allemand, Diaby a prolongé d’une saison supplémentaire. Pour son plus grand bonheur.

"Parce que cette équipe joue exactement le football qui correspond à ma vision. Avec beaucoup de possession de balle, beaucoup de vitesse et de la technique. C’est vraiment amusant de jouer avec cette équipe. Et avec le plaisir vient le succès", a déclaré le Français sur le site du club.

Dans la continuité de sa saison dernière, le Bayer Leverkusen blinde ses jeunes afin de mieux les revendre dans le futur. Pour rappel, Kai Havertz, ancien meneur de jeu du club, a rejoint Chelsea cet été contre un chèque de 80 millions d’euros.