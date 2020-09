Officiel : Cristiano Piccini quitte Valence et rejoint l'Atalanta

Le club espagnol de Valence étant en pleine déconfiture sportive et financière, de nombreux joueurs quittent le club. Après Ferran Torres à Manchester City, Dani Parejo et Francis Coquelin à Villarreal et Rodrigo à Leeds, c'est au tour de Cristiano Piccini de faire ses valises.

Après deux saisons passées à Valence, le défenseur italien rentre en Italie. Il s'est engagé avec l'Atalanta Bergame, qui évoluera à nouveau en Ligue des champions cette saison.

Formé à la Fiorentina, Piccini n'a jamais eu sa chance au sein du club florentin (un seul match de Serie A lors de la saison 2021-2011) et a été prêté à plusieurs clubs italiens (Carrarese en 2011-2012, La Spezia en 2012-2013 Livourne en 2013-2014) avant de s'exiler dans la péninsule ibérique, évoluant successivement au Betis (2014-2017), au Sporting Portugal (2017-2018) et à Valence.