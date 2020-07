Norwich relégué après sa défaite face à West Ham

C'était la défaite de trop. Largement battu à domicile par West Ham ce samedi (0-4), Norwich, lanterne rouge de Premier League, est officiellement relégué en Championship.

Cette défaite, la 24ème de la saison pour les Canaries, est donc venue mettre un terme à leurs derniers espoirs. Néanmoins, ceux-ci se faisaient de plus en plus minces. Avant la rencontre, Daniel Farke, l'entraîneur du club, avouait qu'il ne croyait plus tellement aux chances de son équipe.

"Même si nous gagnons les quatre derniers matchs, je dirais avec au moins une garantie de 99% que ce ne serait pas suffisant de rester dans cette ligue", avait-il déclaré aux journalistes. La prédiction du manager allemand s'est avérée correcte, Norwich ayant été balayé par un quadruplé salvateur de Michail Antonio.

Norwich ne peut plus combler l'écart mathématique de dix points sur Watford, 17e, car ils ont raté la chance de gagner du terrain sur leurs rivaux après le match nul 1-1 des Hornets face à Newcastle. Les hommes de Farke n'ont remporté qu'un total de cinq matchs sur l'ensemble de la saison. Bien trop peu.