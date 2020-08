OFFICIEL : Odegaard dit au revoir à la Real et retourne à Madrid

La Real Sociedad va perdre l'un de ses plus gros talents de la saison. Initialement prêté par le Real Madrid pour deux saisons au club basque, le club espagnol a changé d'avis et a choisi de faire revenir Martin Odegaard dès cet été.

Un coup dur pour le club de Saint-Sébastien, qui a tenu à remercier Martin Odegaard sur les réseaux sociaux, en publiant un message d'adieux du jeune joueur aux supporters.

"Je tiens à vous présenter mes adieux, mais surtout à vous remercier pour cette année qui fut inoubliable pour moi. Vous m'avez fait me sentir comme un enfant du club. Je n'oublierai jamais l'amour que vous m'avez donné sur le terrain et dans la vie quotidienne", a déclaré le joueur dans une vidéo publiée par le club.

"Merci à mes coéquipiers, au staff et au club pour la confiance accordée et merci de m'avoir aidé à être meilleur un peu plus chaque jour. Le jour des adieux est arrivé, mais vous avez fait de moi un 'txuri-urdin' pour toujours", a-t-il ajouté.

Après plusieurs séjours en prêt, Martin Odegaard devrait donc bien avoir une nouvelle opportunité la saison prochaine au Real Madrid. En une saison à la Real Sociedad, il aura inscrit sept buts pour neuf passes décisives.

