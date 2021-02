OFFICIEL : Ozan Kabak rejoint Liverpool en prêt

"Liverpool a signé le transfert d'Ozan Kabak en provenance de Schalke 04 sous forme de prêt jusqu'à la fin de la saison", a annoncé le club de la Mersey ce lundi soir dans un communiqué.

Les Reds avaient besoin de renforts défensifs après les nombreuses blessures de ses défenseurs en première partie de saison, et a bouclé l'arrivée de deux défenseurs lors du dernier jour du mercato hivernal.

Après avoir officialisé le transfert de Ben Davies, le club de Liverpool a officialisé l'arrivée du défenseur international turc Ozan Kabak (20 ans). Le joueur de Schalke restera à Anfield jusqu'à la fin de saison.

It’s official! @ozankabak4 joins us on loan from @s04 until the end of the season