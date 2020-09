OFFICIEL : Rakitic au FC Séville

Le projet Koeman est officiellement lancé. Ivan Rakitic est le premier joueur à quitter Barcelone et il est en route pour Séville. Le transfert a été conclu pour un montant "symbolique non divulgué", selon 'EFE'.

Ce départ est également synonyme d'un salaire conséquent en moins, qui vient alléger les finances du club Blaugrana puisque le Croate percevait environ 8 millions d'euros nets par saison. Une opération non négligeable compte tenu de la situation économique actuelle du club.

Le milieu de terrain est donc de retour à Seville, où il a joué durant 3 saisons et demie, et surtout où il a pu éclore et taper dans l'oeil des recruteurs barcelonais.

Rakitic quitte la Catalogne, après 310 matchs joués, pour 36 buts et 41 passes décisives, nul doute qu'il laissera un vide dans le coeur de certains supporteurs. Pour d'autres, il fait partie de ce groupe de joueurs dont le départ est indispensable afin que le club retrouve une fraîcheur sportive.

À maintenant 32 ans, le Croate arrive à Séville en tant que renfort de marque après le départ d'Éver Banega. En finale d'Europa League, l'Argentin avait une nouvelle fois montré à quel point sa présence était capitale dans l'entrejeu andalou. Rakitic est désormais attendu pour prendre la relève.