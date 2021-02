Officiel : Sami Khedira retourne en Allemagne

Plus de dix ans après l'avoir quittée, Khedira va retrouver l'Allemagne. Le milieu de terrain de 33 ans s'est engagé librement avec le Hertha Berlin. Il a signé un contrat de deux ans et demi avec la Vieille Dame.

"Le Hertha BSC s'est donné beaucoup de mal pour m'aider et me donne l'opportunité de revenir en Bundesliga. Je suis reconnaissant pour cela et honnêtement, je ne peux pas attendre le moment d'être sur le terrain avec le maillot bleu et blanc", a déclaré Khedira sur le site du Hertha.

N'entrant pas dans les plans d'Andrea Pirlo, Khedira n'a pas joué un match cette saison.