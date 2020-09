Alors qu'il entamait sa 5e saison avec Toulouse, Ibrahim Sangaré quitte officiellement la ligue 2 et rejoint la première division néerlandaise.

L'international ivoirien s'engage pour 5 saisons avec le PSV pour une indemnité de transfert avoisinant les 9 millions d'euros.

From via to (Y)our new midfield powerhouse is officially!#BienvenueIbrahim