OFFICIEL : Santi Cazorla rejoint l'Al Sadd de Xavi

Santi Cazorla a fait ses adieux à Villarreal ce dimanche après la dernière journée de Liga, et avait annoncé qu'il quitterait le club à la fin de la saison 2019-2020.

Si plusieurs options s'offraient à lui à l'âge de 35 ans, Santi Cazorla ira s'offrir un nouveau défi du côté du Qatar. Le club d'Al Sadd a annoncé l'arrivée de Cazorla ce lundi.

Il rejoint alors l'équipe actuellement dirigée par l'Espagnol Xavi Hernández et devrait occuper le poste qu'occupait Gabi Fernández avant d'annoncer sa retraite professionnelle.

Santi Cazorla devrait prochainement rejoindre Doha pour signer son contrat et rejoindre sa nouvelle équipe.

We have reached an agreement with Santi Cazorla. He will reach Doha soon to complete the formalities and join the team. Welcome to Al-Sadd, Santi!@19SCazorla @qatarairwaysar @pumafootball pic.twitter.com/9c2hEcRGy7