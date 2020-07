OFFICIEL : Schürrle prend sa retraite à 29 ans

Il y a quelques jours, le Borussia Dortmund annonçait avoir résilié le contrat d'André Schürrle, lui qui avait rejoint le club en 2016 avant de filer en prêt vers Fulham puis vers le Spartak Moscou.

Et par la suite, le champion du monde 2014 a finalement annoncé qu'il mettait un terme à sa carrière professionnelle. Une décision qui surprend, puisque l'Allemand n'a que 29 ans.

C'est sur son compte Instagram que l'ancien joueur de Chelsea a annoncé la nouvelle, en expliquant que les "bas devenaient de plus en plus profonds et des hauts de moins en moins nombreux".

"Vous devez toujours tenir votre rôle pour survivre au sein du club et dans le monde du football en général, sinon vous perdez votre place et vous n'avez aucune chance d'en retrouver une ailleurs", a-t-il ajouté.

Le champion du monde met donc un terme à sa carrière, lors de laquelle il aura remporté, en plus du Mondial 2014, une Premier League avec Chelsea, une Supercoupe d'Allemagne et deux Coupes d'Allemagne.