Officiel : Sébastien Haller file à l'Ajax Amsterdam

C'est fait. L'aventure outre-Manche de Sébastien Haller est bel et bien terminée. Arrivé en 2019 à West Ham contre 45 millions d'euros, le natif de Ris-Orangis n'a inscrit que dix buts en 43 matchs de Premier League. Un bien triste bilan...

L'Ivoirien a signé un contrat de quatre années avec l'Ajax Amsterdam, qui a déboursé 22,5 millions d'euros pour s'offrir ses services.

Haller rejoint alors un championnat qu'il connaît assez bien puisqu'il y avait évolué avec Utrecht entre 2014 et 2017.

