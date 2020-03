OFFICIEL : suspension indéterminée de la Liga en Espagne

Il y a plus de deux semaines maintenant, la Liga et la Fédération Espagnole de Football (RFEF) avaient annoncé la suspension des deux prochaines journées du football professionnel en Espagne, soit la première et la seconde division.

La RFEF en avait aussi profité pour annoncer le report de la finale de la Coupe du Roi, qui aurait dû se jouer entre l'Athletic Bilbao et la Real Sociedad au stade olympique de la Cartuja à Séville.

Mais ce délai de deux journées est déjà passé, et les institutions du football espagnol se devaient de prendre une nouvelle décision, alors que l'état d'urgence a été déclaré pour quinze jours supplémentaires dans le pays ibérique qui est l'un des plus touchés dans le monde par la pandémie de coronavirus.

Ainsi, face aux choix forts du gouvernement, la Liga professionnelle de football et la RFEF ont annoncé la suspension du championnat jusqu'à nouvel ordre. Dans un communiqué, la Fédération a annoncé ce lundi que le football professionnel ne reprendra uniquement lorsque le gouvernement en décidera, et qu'il sera assuré que ce n'est plus une activité à risque.

"La Commission de suivi accorde la suspension des compétitions professionnelles de football jusqu'à ce que les autorités compétentes du gouvernement d'Espagne et l'administration général de l'État considèrent qu'elles puissent reprendre et que cela ne soit pas un risque pour la santé", a annoncé la RFEF en accord avec la Liga.