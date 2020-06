OFFICIEL : Timo Werner rejoindra Chelsea cet été

Frank Lampard et Chelsea signent un gros coup du mercato estival 2020. Après de nombreuses rumeurs lors des derniers jours, les Blues ont annoncé publiquement l'arrivée de Timo Werner.

L'attaquant allemand, auteur de 32 buts pour 13 passes décisives toutes compétitions confondues cette saison, et rejoindra donc Chelsea pour une somme de 53 millions d'euros selon les médias.

"Chelsea a trouvé un accord avec le Red Bull Leipzig pour le transfert de Timo Werner. Le joueur restera au sein du club allemand pour le reste de la saison et retrouvera ses nouveaux coéquipiers en juillet, après une visite médicale", a annoncé le club anglais.

Le communiqué de Leipzig confirme ainsi que Timo Werner ne participera pas aux quarts de finale de la Ligue des champions avec Leipzig en août, ayant accordé une arrivée en juillet à Londres.

"L'attaquant quitte les Red Bulls après quatre ans de succès et signe un contrat à long terme. (...) Les parties ont convenu de ne pas divulguer les modalités de transfert. Timo Werner ne participera pas au reste de la Ligue des champions avec nous en août", peut-on lire dans le communiqué de Leipzig.

"Je suis ravi de signer à Chelsea, je suis très fier de rejoindre ce grand club. Je veux remercier Leipzig, le plus et les fans pour quatre années fantastiques. Vous serez toujours dans mon coeur", a ajouté Timo Werner dans ses premiers mots pour les Blues.

