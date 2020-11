Aulas persiste et signe : l’avenir de Garcia dépend de Juninho

Les matchs passent, l’Olympique Lyonnais demeure toujours aussi poussif sur le terrain, mais il gagne. Et grâce au succès acquis à Angers (1-0) ce week-end grâce à une but de Tino Kadewere, les Gones sont désormais sur le podium de la Ligue 1, avec 4 points de retard sur le PSG.

De quoi conforter l’entraîneur Rudi Garcia, dont le contrat prendra fin au terme de la saison ? Pas vraiment. Certes, l’OL a enclenché une série positive, mais le président Jean-Michel Aulas en attend davantage pour prolonger son coach.

"Est-ce que Garcia va prolonger son contrat à Lyon ? J'ai déjà répondu, mais il n'y a pas de sujet tabou. C'est Juninho qui prendra la décision en son âme et conscience, et on a prévu d'en discuter une première fois fin décembre. On espère qu'on sera aussi bien classés que maintenant, peut-être mieux. Puis, on attendra le mois de juin comme on l'a toujours dit", a confié JMA sur Téléfoot.

Pas de quoi étonner Garcia, lucide sur sa situation : "Il y aura trois possibilités : ou le club ne veut plus travailler avec moi et ça s'arrêtera, ou d'un commun accord on a très envie de continuer ensemble et ça continuera, ou je n'ai plus envie de rester et cela se terminera. (…) Une prolongation, ce n'est pas d'actualité", a-t-il conclu sur Canal+.