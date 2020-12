Bruno Guimarães : "Je pense qu'on peut gagner le championnat"

Non européen pour la première fois depuis quasiment vingt ans, l'Olympique Lyonnais est pleinement concentré sur la Ligue 1. Si ses concurrents principaux perdent de l'énergie en Coupe d'Europe dans une année où le calendrier est chargé, et aussi des points, l'OL a profité du retour des compétitions européennes pour combler son retard au classement et pointe à seulement deux points du PSG, qui a laissé échapper beaucoup de points ces dernières semaines.

En conférence de presse, Bruno Guimarães s'est montré ambitieux et rêve de remporter la Ligue 1 cette saison : "On veut jouer la Ligue des champions mais ce n'est pas possible cette saison. On donne tout pour la rejouer la saison prochaine. Le titre ? Je sais qu’on a une équipe très forte, on a des grands joueurs, on s’entraine fort, on pense qu’on peut gagner le championnat, on va devoir travailler encore plus fort".

Le Brésilien a fait un bilan depuis son arrivée chez les Gones : "Quand je suis arrivé j’ai fait des matches extraordinaires, après il y a eu des moments compliqués avec le Covid, le manque d’entrainement… Maintenant j’ai retrouvé la confiance avec le coach et Juninho. Je suis heureux de retourner à Metz où j’ai joué mon premier match. C’est un match important pour la suite du championnat. Metz, c'est un match important. On a besoin de gagner. J'espère qu'on fera un grand match là-bas".

"Je préfère faire des passes que marquer"

"J'ai retrouvé ma confiance. Mon niveau grandit. Je me sens bien en sentinelle ou en relayeur. J'ai déjà joué à ces deux postes. J'espère continuer à faire des grands matchs. Quand j'étais remplaçant ? Il y a des bons et des mauvais moments dans une carrière. Aujourd'hui, je suis content et j'espère continuer comme ça. C’est toujours important pour la carrière d’un joueur, Tite a beaucoup parlé avec moi, il m’a dit des choses dont j’avais besoin pour améliorer mon jeu, je suis revenu avec beaucoup de confiance", a ajouté l'international brésilien.

"Je suis content, j’ai beaucoup essayé de marquer, maintenant que c'est fait j’ai pris plus de confiance. J’espère que les autres vont arriver le plus rapidement possible. Mais j’aime beaucoup faire des passes, surtout décisives, plus que de marquer des buts. Tout dépend des matchs. J'espère toujours aider l'équipe. J'espère progresser sur mon jeu de tête et mon pied gauche", a conclu le milieu de l'OL concernant son auto-critique.

Le Brésilien a encouragé Moussa Dembélé et a analysé les débuts de son compatriote, Lucas Paqueta : "Moussa Dembélé ? Il est motivé, il travaille bien. Son but contre Reims est important. C'est un joueur très important pour nous. Paqueta ? Il a déjà montré que c'était un super joueur. On passe tout notre temps ensemble. On connaît sa qualité".