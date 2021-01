Juninho sent Anthony Lopes affecté par les polémiques

Habituellement si sérieux et régulier, Anthony Lopes réalise un exercice 2020-21 pour le moins mitigé. Toujours capable de briller par séquences, le portier de l'Olympique Lyonnais se découvre aussi une certaine frilosité, lui qui est directement impliqué sur plusieurs buts encaissés par les hommes de Rudi Garcia en Ligue 1.

Dernier en date, l'unique but de la rencontre face au FC Metz (0-1), dimanche. Auteur d'une sortie hasardeuse, l'international portugais n'a pu empêcher l'attaquant Aaron Leya Iseka d'ouvrir le score dans les dernières minutes du match, offrant la victoire aux Grenats sur la pelouse du Groupama Stadium. Un résultat décevant.

"Anthony ne se comporte pas comme il en a l’habitude"

Selon Juninho, le directeur sportif de l'OL, Anthony Lopes est atteint psychologiquement. En cause selon lui, les débats réguliers sur ses sorties spectaculaires pas toujours maîtrisées... "Je regrette effectivement ce but encaissé en toute fin de match d’autant qu’à mon sens, Anthony ne se comporte pas comme il en a l’habitude. Anthony est quelqu’un de fort mentalement mais je le sens parfois affecté. Ça peut être pesant pour lui", a confié le Brésilien, mardi, sur le site officiel du club.

"Ce n’est pas la première fois qu’on s’attaque à lui et cela continue d’ailleurs. Anthony a toujours assumé ses fautes mais actuellement, il n’y a pas de débats sur ses sorties. Aucun joueur n’est insensible aux critiques. Je connais très bien Anthony, cela ne correspond pas à la réalité du joueur et de l’homme. Nous faisons tout au club pour qu’il ne soit pas perturbé. Nous le soutenons tous mais je pense que cela peut influer sur ses performances mais aussi sur les décisions arbitrales", a ensuite ajouté Juninho.

Il est vrai que sur cette action, Anthony Lopes a semblé hésitant au moment de sa sortie. Simple mauvaise lecture de la trajectoire du ballon ou mal plus profond ? Une chose est sûre, cette défaite fait tâche et a permis au Paris Saint-Germain et au LOSC de repasser devant l'OL au classement du championnat de France.