Maxence Caqueret explique son ascension fulgurante

Titularisé face à la Juventus et à Manchester City, Maxence Caqueret a impressionné son monde. Le jeune milieu de terrain de l'Olympique Lyonnais n'a pas eu froid aux yeux et a rendu la confiance placée en lui par Rudi Garcia en réalisant de bonnes performances sur la scène européenne. Annoncé comme un joueur à fort potentiel et une pépite du centre de formation de l'Olympique Lyonnais, Maxence Caqueret était aux portes de l'équipe première depuis plusieurs mois.

Si Rudi Garcia l'avait lancée en Ligue 1 avant le confinement, Maxence Caqueret ne bénéficiait pas d'assez de temps de jeu au goût de certains supporters. Le milieu de terrain de 20 ans a donné raison à ses admirateurs et a impressionné les observateurs ces dernières semaines. À tel point que ce dernier a été convoqué en équipe de France espoirs par Sylvain Ripoll pour le prochain rassemblement des Bleuets.

Dans une interview accordée à 'Le Progrès', Maxence Caqueret est revenu sur son ascension fulgurante en quelques semaines et ses performances remarquées en Ligue des champions : "J'avais un peu de doute. C'est impressionnant d'affronter des joueurs comme Thiago Alcantara ou Pjanic, mais une fois en jeu, je fais abstraction. J'ai toujours tâché de passer des caps". Maintenant qu'il a commencé à faire son trou en équipe première, Maxence Caqueret veut enchaîner.

"En jouant, on se rapproche des joueurs, surtout en livrant de bonnes prestations. Et tant mieux, je dois encore apprendre d'eux. Il me faut un peu plus de vécu pour éviter les cartons. Et je dois aussi bosser la finition", a analysé le milieu de terrain de 20 ans. S'il continue sur ce rythme, Maxence Caqueret va vite attiser la convoitise des grands clubs européens, mais le jeune milieu de terrain n'est pas pressé de quitter les Gones.

En effet, Maxence Caqueret n'a pas de plan de carrière défini, mais l'enfant du club n'est pas contre l'idée de rester un bon bout de temps à l'Olympique Lyonnais : "On ne sait jamais de quoi demain est fait mais je suis au club, où on compte sur moi. (...) Je suis heureux ici et sous contrat jusqu'en juin 2023, tout va bien pour moi". Avec Maxence Caqueret, Bruno Guimaraes et Houssem Aouar, l'OL a un milieu de terrain de haut niveau au moment d'aborder la saison 2020-2021 de Ligue 1.