Septième de Ligue 1, l'Olympique Lyonnais rêve encore d'une qualification européenne pour la saison prochaine. Les Gones peuvent se qualifier pour la Ligue Europa en remportant la finale de la Coupe de la Ligue contre le PSG au mois de juillet, ou bien pour la Ligue des champions en parvenant à remporter l'édition 2019-2020 de la C1. En pleine préparation d'avant-saison à Evian avec l'OL, Jeff Reine-Adélaïde n'a pas caché son désir d'aider son club à jouer l'Europe la saison prochaine.

"Quand on signe à Lyon, c'est pour jouer l'Europe. Ce serait bizarre et contraignant pour vous journalistes qui aurez moins de choses à écrire. Comment se qualifier en Coupe d'Europe ? On a encore toutes nos chances pour être en Coupe d'Europe. On est un groupe jeune, qui a été renforcé par des joueurs avec un peu de maturité, on est bien armé pour faire de belles choses", a confessé le milieu de terrain de l'Olympique Lyonnais.

"La C1 a été un objectif pour revenir vite"

Jeff Reine-Adélaïde est revenu sur sa longue blessure et a hâte de rejouer : "Je n'ai pas raté beaucoup de matchs. Je suis très heureux d'être à 100% pour aider l'équipe dans la quête de titre. Aujourd'hui, je suis très bien, je retrouve de très bonnes sensations. Il va falloir les retrouver en match. A l'entraînement, je me sens bien avec mes partenaires. Je pensais que la saison était terminée pour moi. La Ligue des champions, ça a été un objectif pour revenir le plus vite possible."

"La rééducation a été difficile parce que ce n’est pas une blessure comme les autres. Ça a été dur. Il a fallu l’accepter, pendant un moment ça a été compliqué. Mais quand on l’a accepté, on se donne des objectifs. On apprend de nous, de notre corps, que dans la vie il n’y a pas que le foot. On a plus de temps pour nos proches. De l'appréhension ? Non, je n'en ai pas. le 15 décembre, je pensais que la saison était terminée pour moi", a conclu l'ancien d'Angers.

Jeff Reine-Adélaïde va avoir l'occasion de disputer au moins deux matches officiels de plus cette saison avec l'Olympique Lyonnais. Le polyvalent milieu de terrain sera très certainement de la partie pour affronter le PSG en finale de la Coupe de la Ligue ainsi que la Juventus en huitième de finale retour de la Ligue des champions. En cas de victoire contre le club italien, Jeff Reine Adélaïde et l'OL auront l'occasion de poursuivre l'aventure encore un peu plus.