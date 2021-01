Rudi Garcia : "On a envie de garder l'effectif"

Leader de la Ligue 1 à la faveur d'une meilleure différence de buts que Lille, second, et avec un point d'avance sur le Paris Saint-Germain, l'Olympique Lyonnais peut se mettre à rêver. Bien installé sur le podium, le club présidé par Jean-Michel Aulas a donc tout intérêt à préserver ses meilleurs joueurs cet hiver. Et son entraîneur le sait.

Présent en conférence de presse ce lundi, Rudi Garcia a fait le point sur d'éventuels départs lors de cette période des transferts. Alors que l'avenir de Memphis Depay pourrait s'écrire du côté du FC Barcelone, le technicien français est apparu optimiste quant aux chances lyonnaises de faire rester ses meilleurs éléments.

"On aborde ce mercato sereinement car on se trouve tous sur la même longueur d'onde à l'intérieur du club. On sait que quand on a un effectif capable d'être premier après 17 journées de championnat, on a tous envie de le garder dans son ensemble. Alors peut-être pas à 100% avec ceux qui ne sont pas dans le groupe et auraient besoin de temps de jeu comme Ozkaçar ou Camilo. Mais tous ceux qui sont dans le groupe habituellement, on serait bien intentionné de les garder", a-t-il déclaré, serein.

"Ça travaille bien à l'entraînement, ça s'entend bien. Donc logiquement, on a envie de garder l'effectif. À l'exception de Jean Lucas, qui va être prêté. J'en ai encore parlé avec le président hier, Juninho l'a rappelé après le match contre Nantes. Donc j'ai assez confiance pour qu'on puisse continuer avec cet effectif", a ensuite assuré Rudi Garcia. Interrogé en fin d'année sur les objectifs du club, le technicien avait promis de donner le maximum pour le titre, sans toutefois tomber dans l'excès de confiance.

"Notre objectif est d'être en Ligue des champions, cela veut donc dire être dans les trois premiers. Cela veut donc dire qu'il y a troisième, deuxième et premier. On verra. On aurait bien l'air fin de dire ça maintenant, pour que vous nous repreniez tous de volée, certainement justement, pour un manque d'humilité ou je ne sais quoi. Mais ne vous inquiétez pas pour notre ambition, elle est très forte. On joue pour être dans les trois premiers et pour l'instant on y est", avait indiqué Rudi Garcia.