"Je n'ai jamais fait l'unanimitÃ©"

Lucas Tousart n'est plus un joueur de l'Olympique Lyonnais depuis le 30 juin dernier. Acheté par le Hertha Berlin cet hiver à l'OL, puis prêté dans la foulée pour six mois, le milieu de terrain français n'aura pas l'occasion de terminer la saison avec les Gones. En effet, le club allemand a préféré le récupérer afin qu'il commence à s'entraîner et à préparer la saison prochaine. Auteur du but de la victoire face à la Juventus en huitième de finale aller de la Ligue des champions, Lucas Tousart devra donc se contenter de regarder ses anciens coéquipiers disputer le match retour devant sa télévision.

Dans une interview accordée à 'L'Equipe', Lucas Tousart a admis qu'il aurait aimé finir la saison avec l'OL et a tout fait pour, mais en vain : "Il y a ce petit regret de ne pas jouer le match retour. Mais l'aller et ce but, ce sont des souvenirs inoubliables. Je suis très fier de partir sur ça. J'espère que cela va aider l'équipe à se qualifier. Après, forcément, j'aurais aimé disputer la finale de la Coupe de la Ligue contre le PSG et terminer la Ligue des champions. On a un peu tout essayé pour y parvenir, le club comme moi."

"Cela n’a pas été un non catégorique. Mais ils ont posé un certain nombre de questions et de problématiques à l’OL. D’un point de vue juridique et contractuel, c’était très compliqué pour les dirigeants d’y répondre. Notamment en cas de blessure. J’ai essayé de convaincre tout le monde mais, au final, je pense que les deux clubs ne voulaient prendre aucun risque. J’ai également eu des discussions avec mon nouveau coach, Bruno Labbadia, qui voulait que j’arrive le plus rapidement possible à Berlin", a ajouté le milieu de terrain français.

Lucas Tousart a défendu son bilan à Lyon et a répondu aux critiques sur son style de jeu : "Quand je suis arrivé de Valenciennes, j'étais un gamin (...) Mon aventure à Lyon m'a permis de grandir et de devenir un homme. L'image d'un joueur de l'ombre ? Cela ne me dérange pas car ça correspond aussi à ma personnalité dans la vie de tous les jours. Je suis une personne assez calme et réfléchie. Dans un groupe, je ne suis pas du genre à me mettre en avant. Au début de chaque saison, je n'étais pas forcément dans les plans, et tous les entraîneurs m'ont accordé, au fur et à mesure, leur confiance. Sur la longueur, je pense que ça montre que je suis un joueur sur lequel on peut compter."

"De toute façon, je n'ai jamais fait l'unanimité. Il y a toujours eu pas mal de réserves me concernant auprès de certains. Mais pas auprès de mes entraîneurs. Je pense qu'aucun d'entre eux ne s'est posé de question sur ma fiabilité. Ils connaissaient ma valeur et ma régularité. Après, à l'extérieur, mon profil et ma manière de jouer ne plaisent pas à tout le monde. Devoir toujours prouver, ça fait partie de la vie d'un footballeur. On est tout le temps jugés", a conclu la recrue du Hertha Berlin.